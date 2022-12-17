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11:52, 17 декабря 2022Россия

На Запорожской АЭС начали строить защитный купол

Рогов: на Запорожской АЭС начали строить защитный купол от осколков снарядов и дронов

Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

На Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) начали строить защитный купол. Об этом сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в своем Telegram.

По его данным, сооружение возводят над хранилищем отработанных ядерных отходов. Предполагается, что конструкция будет способствовать его защите от осколков снарядов и самодельных взрывных устройств, которые несут дроны.

Ранее постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов прокомментировал, могут ли состояться трехсторонние переговоры Москвы, Киева и МАГАТЭ по созданию защитной зоны вокруг ЗАЭС. По его словам, при диалоге ситуация развивалась бы стремительнее, однако при текущих отношениях Москвы и Киева встречу организовать невозможно.

8 декабря министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что Киев сотрудничает с МАГАТЭ по созданию зоны безопасности вокруг ЗАЭС. По его словам, Украина поддерживает тесные контакты с генеральным директором агентства Рафаэлем Гросси и шаг за шагом в полном взаимопонимании с агентством движется к созданию зоны безопасности. Детали контактов министр не уточнил.

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Варвара Кошечкина
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