В России оценили вероятность переговоров с Украиной и МАГАТЭ по ЗАЭС

Постпред в Вене Ульянов исключил переговоры РФ, Украины и МАГАТЭ по защитной зоне на ЗАЭС

Постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов прокомментировал, могут ли состояться трехсторонние переговоры Москвы, Киева и МАГАТЭ по созданию защитной зоне вокруг Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Его слова приводит ТАСС.

Ульянов оценили вероятность переговоров России с Украиной и МАГАТЭ по ЗАЭС и исключил такую вероятность. По его словам, при диалоге ситуация развивалась бы стремительнее, однако при текущих отношениях Москвы и Киева встречу организовать невозможно.

«Поэтому [гендиректору МАГАТЭ] Рафаэлю Гросси приходится заниматься "челночной дипломатией", общаясь поочередно то с российской, то с украинской стороной», — заключил постпред РФ в Вене.

Ранее Ульянов заявил, что Киев не обладает внятной позицией по защитной зоне на ЗАЭС. Он добавил, что консультации по этому вопрос идут, однако очень медленно.