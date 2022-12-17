В России заявили об отсутствии у Киева внятной позиции по защитной зоне на ЗАЭС

Постпред России Ульянов заявил, что у Украины нет внятной позиции по защитной зоне на ЗАЭС

Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов в беседе с ТАСС рассказал, что у Киева до сих пор отсутствует внятная позиция относительно создания защитной зоны на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС).

«Уже 11 октября в Санкт-Петербурге состоялись консультации российской межведомственной делегации с руководством агентства. Мы внесли конкретные предложения по корректировке текста. Украинцы же до сих пор внятно свою позицию не сформулировали», — заявил российский дипломат.

Он подчеркнул, что в настоящее время консультации по данному вопросу продолжаются, однако процесс идет очень медленно.

Ранее стало известно, что глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси посетит Россию с официальным визитом на следущей неделе или после рождественских праздников.