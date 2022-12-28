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12:41, 28 декабря 2022Россия

В ЛНР сообщили о потерях ВСУ в регионе

НМ ЛНР заявила об уничтожении в регионе 85 украинских военных и двух танков ВСУ

Фото: Clodagh Kilcoyne / Reuters

Народная милиция Луганской народной республики (НМ ЛНР) рассказала о потерях Вооруженных сил Украины (ВСУ) в регионе. Соответствующее сообщение появилось в Telegram-канале ведомства.

Уточняется, что за прошедшие сутки в ходе активных наступательных действий НМ ЛНР украинские военные понесли существенные потери в живой силе и военной технике. В частности, уничтожено 85 военных, два танка и четыре бронетранспортера.

В ведомстве также заявили о ликвидации артиллерийской установки, трех беспилотных летательных аппаратов и 17 единиц специальной автомобильной техники.

Ранее власти региона допустили атаки ВСУ в районе Кременной. Офицер НМ ЛНР Андрей Марочко объяснил, что Киев может начать наступательные движения сразу с трех направлений.

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Алевтина Запольская
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