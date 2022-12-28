Зеленский заявил о помощи Западу «найти себя»

Зеленский заявил, что Украина помогла Западу «найти себя» и почувствовать преобладание

Украина помогла Западу «найти себя снова» и почувствовать свое преобладание. Об этом президент республики Владимир Зеленский высказался в ходе выступления в Верховной Раде, сообщает в своем Telegram-канале депутат украинского парламента Ярослав Железняк.

Глава государства указал на помощь Украины западным странам, подчеркнув, что благодаря республике на Западе «уже никто не боится России».

При этом он заявил о необходимости новых гарантий безопасности и реформы существующих международных организаций, которые должны, но в настоящий момент не способны обеспечивать мир.