Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
19:23, 28 декабря 2022Бывший СССР

Зеленский рассказал о планах по восстановлению Украины

Владимир Зеленский заявил, что вся территория Украины нуждается в перестройке

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Восстановление Украины станет крупнейшим экономическим проектом, которым займутся европейские страны после окончания боевых действий. Об этом рассказал президент республики Владимир Зеленский, его слова приводит Telegram-канал издания «Страна.ua».

Политик полагает, что члены Европейского союза (ЕС) готовы вкладываться в строительство новой инфраструктуры взамен уничтоженной в боях. Он подчеркнул, что власти уже готовят конкретные планы на этот счет.

«Вся территория нашего государства нуждается в перестройке. Приоритет для компаний, которые были на Украине во время войны», — заявил Зеленский.

Ранее Национальный банк Украины раскрыл объем западной помощи, которую стране пообещали или предоставили в 2022 году. Речь идет о сумме в 120 миллиардов долларов.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алевтина Запольская
Обсудить
Последние новости
Зеленский назвал главную цель противостояния с Россией
Туристов массово эвакуировали из-за затоплений в популярной пляжной стране
В США оценили влияние ЗРК Patriot на возможности Украины
Зеленский рассказал о «моральной ржавчине под крестами» канонической УПЦ
Раскрыт метод снижения уровня безработицы в Москве
Минэкономразвития оценило спад ВВП России
В Бельгии предложили спасти планету с помощью человеческих волос
Анфиса Чехова раскрыла секрет своей стройной фигуры
Лавров заявил о необходимости освобождения территорий новых субъектов России
Российского хоккеиста лишили паспорта Казахстана по доносу болельщиков
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.