Россияне отвернулись от жилья в популярной пляжной стране

Turk.Estate: спрос среди россиян на покупку жилья в Турции упал на 42,43 процента

В ноябре 2022 года спрос на приобретение недвижимости в Турции среди граждан России упал на 42,43 процента относительно октября. Снижение интереса стало самым резким с августа 2020 года — тогда показатель обвалился на 47,87 процента. О том, что россияне фактически отвернулись от жилья в популярной пляжной стране, «Ленте.ру» сообщили аналитики портала Turk.Estate.

Кроме того, снижение количества обращений в ноябре стало первым с августа текущего года. Несмотря на наблюдаемую отрицательную динамику, показатель ноября оказался на 27,46 процента выше, чем в том же месяце предыдущего года. Относительно ноября 2020-го в 2022-м параметр взлетел на 152,69 процента. Наконец, за 11 месяцев текущего года спрос среди россиян на покупку жилья в Турции на 102,71 процента превысил показатель аналогичного периода прошлого года. По сравнению с январем-ноябрем 2020-го в 2022-м положительная динамика составила 179,78 процента.

В декабре NEWS.ru со ссылкой на опрошенных экспертов сообщил, что в турецком Стамбуле стоимость квадратного метра в новостройках в среднем составила 4,5 тысячи долларов, а в Анталье — 2,5 тысячи долларов. В открытых для выдачи ВНЖ районах цены растут быстрее — в районе Оба в Аланье квартира в новостройке высокой готовности обойдется минимум в 138 тысяч евро.