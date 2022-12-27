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17:25, 27 декабря 2022Среда обитания

Россиянам назвали стоимость жилья в популярных для покупки недвижимости странах

В NEWS.ru назвали стоимость жилья в Казахстане, ОАЭ и Турции

Фото: Shutterstock

В 2022 году среди россиян, желающих купить недвижимость за рубежом, особенно популярны Турция, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) и Казахстан. Стоимость жилья в разных странах эксперты назвали изданию NEWS.ru.

Помимо перечисленных стран, россияне интересуются недвижимостью в Таиланде, Гренаде, Бали, Катаре, Египте и на Кипре. По данным NEV REAL ESTATE, спрос на покупку жилья за границей с начала февраля вырос почти вдвое. В NF Group отметили, что 64 процента покупателей хотят с помощью приобретения недвижимости получить вид на жительство (ВНЖ), еще 35 процентов покупают жилье для себя или в инвестиционных целях.

В ноябре средняя стоимость квадратного метра вторичного жилья в Казахстане составила 489,7 тысячи тенге (около тысячи долларов), а средняя стоимость «квадрата» в новостройке — 435,8 тысячи тенге (930 долларов). Средний бюджет покупки жилья в Таиланде достигает 100–150 тысяч долларов. В ОАЭ резидентскую визу выдают при инвестициях в 205 тысяч долларов, а средний бюджет покупателей из России в этой стране составляет 300–600 тысяч долларов. В октябре квадратный метр в строящихся апартаментах Дубая стоил около семи тысяч долларов. Цены на готовые апартаменты с одной спальней здесь начинаются от 300 тысяч долларов.

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В турецком Стамбуле «квадрат» в новостройках в среднем стоит 4,5 тысячи долларов, а в Анталье — 2,5 тысячи долларов. Квартиру с одной спальней в строящемся курортном комплексе можно найти по цене от 79 тысячи евро, в готовых зданиях такие объекты стоят от 100 тысяч евро. В открытых для выдачи ВНЖ районах цены растут быстрее. Так, в районе Оба в Аланье квартира в новостройке высокой готовности обойдется минимум в 138 тысяч евро. Средний чек россиян в Турции составляет 500–700 тысяч долларов, гражданство можно получить за инвестиции от 400 тысяч долларов.

По данным Tranio, самую высокую арендную доходность в 5–10 процентов годовых для инвесторов обеспечит недвижимость в Дубае. На популярных курортах Таиланда апартаменты или некоторые номера могут приносить доходность около шести процентов. В Стамбуле показатель достигает четырех-шести процентов для новостроек и сервисных апартаментов премиум-класса. В Анталье недвижимость с арендным доходом 6,6 процента можно купить за 200 тысяч долларов.

Ранее сообщалось, что Россияне стали главными покупателями недвижимости в Турции. За 2022 год они купили в этой стране больше жилья, чем граждане Ирана и Ирака. Всего за этот период россияне приобрели 13,9 тысячи объектов турецкой недвижимости.

Александра Качан
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