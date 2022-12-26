Россияне оказались главными покупателями жилья в одной курортной стране

Turkstat: с января по ноябрь россияне стали главными покупателями недвижимости в Турции

За первые 11 месяцев 2022 года россияне купили в Турции больше жилья, чем остальные иностранцы, и оказались главными покупателями недвижимости в этой курортной стране. Об этом сообщает РБК со ссылкой на внешнеторговые данные Турецкого института статистики (Turkstat).

В период с января по ноябрь россияне приобрели в Турции 13,9 тысячи объектов. На долю граждан Ирана пришлось 7,5 тысячи объектов. Топ-3 списка замкнули жители Ирака с показателем в 5,8 тысячи лотов.

На четвертой строчке — граждане Германии: они купили 2,49 тысячи объектов. Пятую строчку рейтинга заняли жители Казахстана с долей в 2,43 тысячи лотов. В общей сложности за 11 месяцев иностранцы приобрели 61,74 тысячи жилых объектов — на 20,23 процента больше, чем с января по ноябрь 2021 года.

Ранее в агентстве элитной недвижимости Kalinka Group пришли к выводу, что россияне стали крупнейшими покупателями жилья в Турции: в период с января по май 2022 года они приобрели более 3,9 тысячи объектов недвижимости.