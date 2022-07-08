Россияне стали главными покупателями жилья в одной курортной стране

Kalinka Group: россияне стали главными покупателями недвижимости в Турции

С января по май 2022 года россияне приобрели в Турции более 3,9 тысячи объектов недвижимости, став главными покупателями жилья в этой курортной стране. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на данные агентства элитной недвижимости Kalinka Group.

Среди иностранных покупателей россияне составили долю в 15 процентов. Вторую строчку заняли граждане Ирана с долей в 14 процентов. Топ-3 замкнули покупатели из Ирака — на них пришлось 12 процентов сделок. Четвертое место поделили граждане Казахстана, Афганистана, Германии, Украины и Йемена с долями по 4 процента.

За первые пять месяцев текущего года доля сделок с недвижимостью в Турции со стороны иностранцев достигла 5 процентов — за год показатель вырос на 15 процентов, достигнув максимума за последние 5 лет. К концу мая они скупили более 27 тысяч объектов.

Ранее статус россиян подтвердили эксперты Turk.Estate. По их данным, с начала 2022 года граждане России приобрели в Турции 3962 объекта, что на 36,82 процента больше, чем за первые пять месяцев прошлого года (1459 объектов). Начиная с февраля россияне стали приобретать все больше жилья в Турции.