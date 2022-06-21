Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
Среда обитания

Россияне сохранили статус главных покупателей жилья в одной курортной стране

Turk.Estate: россияне с начала года приобрели в Турции 3962 объекта недвижимости

Фото: Altan Gocher / Getty Images

Россияне сохранили за собой статус основных зарубежных покупателей недвижимости в Турции. С начала 2022 года они приобрели в курортной стране 3962 объекта, что на 36,82 процента больше, чем за первые пять месяцев прошлого года (1459 объектов). Об этом сообщает портал Turk.Estate, данные есть в распоряжении «Ленты.ру».

По данным аналитиков, в 2022 году среднемесячное количество российских сделок с недвижимостью в Турции оказалось на 76,77 процента выше, чем аналогичный показатель за 2021-й.

Начиная с февраля россияне приобретают все больше жилья в Турции. В апреле они стали главными покупателями недвижимости в этой стране. В мае 2022-го россияне совершили 1275 соответствующих сделок с недвижимостью. Динамика по сравнению с апрелем составила 10,6 процента — тогда они купили на 123 объекта меньше, чем в течение пятого месяца года.

Материалы по теме:
Как на базаре. Москвичи начали продавать свои квартиры со скидками. Прекратится ли от этого рост цен на жилье?
Как на базаре.Москвичи начали продавать свои квартиры со скидками. Прекратится ли от этого рост цен на жилье?
7 мая 2022
Взяли высоту. Как самый разрушительный ураган в США стал причиной появления символа пляжной Америки?
Взяли высоту.Как самый разрушительный ураган в США стал причиной появления символа пляжной Америки?
9 мая 2022

Вторую строчку в рейтинге иностранных покупателей жилья в Турции в мае заняли жители Ирана с 736 операциями. На третьей позиции оказался Ирак: его граждане совершили 617 сделок с недвижимостью.

Ранее в июне аналитики портала Anadolu сообщили, что за май 2022-го года в Турции продали иностранцам 5,9 тысячи объектов — в три раза больше, чем в мае 2021-го. При этом доля сделок с зарубежными гражданами достигла 4,9 процента. Больше всего жилья иностранцам продали в Стамбуле — 2,4 тысячи лотов. Популярными у нерезидентов городами также стали Анталья (1,8 тысячи объектов) и Мерсин (264 объекта).

Ударная волна
Полина Кислицына
Обсудить
Последние новости
Российские войска отбили атаку ВСУ на остров Змеиный
В Минобороны рассказали о беспилотнике США над островом Змеиный
Россиянам назвали число доступных для прямых перелетов стран
Песков указал на ошибку в вопросе референдума о вхождении Южной Осетии в Россию
Минобороны России передали партию минометов
Дерматологи раскрыли пользу пота для кожи
Соучастника убийства российского журналиста посадили на 17 лет
Эстония попросила ЕС не давить на Украину в вопросе мирного соглашения
Звезда «Мистера Бина» заявил о негативном влиянии культуры «отмены» на комедию
Жители Латвии стали чаще ездить в Белоруссию
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.