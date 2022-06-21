Россияне сохранили статус главных покупателей жилья в одной курортной стране

Turk.Estate: россияне с начала года приобрели в Турции 3962 объекта недвижимости

Россияне сохранили за собой статус основных зарубежных покупателей недвижимости в Турции. С начала 2022 года они приобрели в курортной стране 3962 объекта, что на 36,82 процента больше, чем за первые пять месяцев прошлого года (1459 объектов). Об этом сообщает портал Turk.Estate, данные есть в распоряжении «Ленты.ру».

По данным аналитиков, в 2022 году среднемесячное количество российских сделок с недвижимостью в Турции оказалось на 76,77 процента выше, чем аналогичный показатель за 2021-й.

Начиная с февраля россияне приобретают все больше жилья в Турции. В апреле они стали главными покупателями недвижимости в этой стране. В мае 2022-го россияне совершили 1275 соответствующих сделок с недвижимостью. Динамика по сравнению с апрелем составила 10,6 процента — тогда они купили на 123 объекта меньше, чем в течение пятого месяца года.

Вторую строчку в рейтинге иностранных покупателей жилья в Турции в мае заняли жители Ирана с 736 операциями. На третьей позиции оказался Ирак: его граждане совершили 617 сделок с недвижимостью.

Ранее в июне аналитики портала Anadolu сообщили, что за май 2022-го года в Турции продали иностранцам 5,9 тысячи объектов — в три раза больше, чем в мае 2021-го. При этом доля сделок с зарубежными гражданами достигла 4,9 процента. Больше всего жилья иностранцам продали в Стамбуле — 2,4 тысячи лотов. Популярными у нерезидентов городами также стали Анталья (1,8 тысячи объектов) и Мерсин (264 объекта).