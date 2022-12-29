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20:27, 29 декабря 2022Силовые структуры

Российского пенсионера осудят за пропаганду экстремизма в сети

В Адыгее пенсионера, 23 года состоявшего в «Свидетелях Иеговы», осудят за экстремизм

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

В Адыгее 67-летний пенсионер предстанет перед судом за организацию деятельности запрещенной в России экстремистской организации «Свидетели Иеговы». Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, мужчина состоял в секте в течение 23 лет, в разные периоды он занимал в ней руководящие должности. После того как в 2017 году «Свидетелей Иеговы» признали экстремистской организацией, фигурант продолжил через интернет пропагандировать идеи движения, проводить тайные собрания, богослужения и занятия с участниками и последователями. Кроме того, он вербовал новых сторонников.

Преступление выявили сотрудники ФСБ.

Ранее сообщалось, что в Кисловодске восемь россиян получили по 2,5 года колонии за пропаганду экстремизма.

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Елизавета Новикова
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