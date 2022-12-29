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05:41, 29 декабря 2022Забота о себе

Названы поддерживающие организм при приеме антибиотиков продукты

Врач Алексеева: соленые огурцы помогут поддержать организм при приеме антибиотиков

Фото: Pixabay

Гастроэнтеролог Юлия Алексеева в разговоре с «Москвой 24» назвала продукты, которые помогут поддержать организм человека во время приема антибиотиков. По ее словам, с этим могут помочь квашеная капуста, а также соленые огурцы.

«Восполнить дефицит полезных бактерий помогут ферментированные продукты. Это доступные нам квашеная капуста и соленые огурцы», — заявила специалист.

Она добавила, что полезные для здоровья пробиотики содержатся в кисломолочных продуктах с малым сроком годности. Врач уточнила, что стоит покупать продукты, не содержащие сахара и ароматизаторов, а также без обогащения лактобактериями.

Ранее руководитель сообщества провизоров и фармацевтов «Смартфарма» Вита Вебер рассказала, что против вирусов гриппа бесполезно принимать антибиотики. По ее словам, чтобы справиться с вирусами необходимо принимать средства симптоматической терапии, а также препараты для иммунитета и противовирусные.

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Марина Совина
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