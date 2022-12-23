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04:39, 23 декабря 2022Россия

Фармацевт предупредила о бесполезности антибиотиков против вирусов гриппа

Фармацевт Вебер заявила, что антибиотики бесполезны против вирусов гриппа

Фото: Pixabay

Руководитель сообщества провизоров и фармацевтов «Смартфарма» Вита Вебер в беседе с РИА Новости рассказала, что против вирусов гриппа бесполезно принимать антибиотики.

«Антибиотики эффективны против бактериальных инфекций, но не работают против вирусов. Грипп, ОРВИ — это вирусная инфекция, поэтому антибиотики не могут бороться с ним», — заявила она.

По ее словам, чтобы справиться с вирусами необходимо принимать средства симптоматической терапии, а также препараты для иммунитета и противовирусные.

Эксперт уточнила, что антибиотики необходимы для лечения инфекций и восстановления пациента после болезни, отметив, что их могут назначить совместно с другими методами лечения гриппа для предотвращения риска развития разного рода осложнений.

Ранее руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ, вирусолог, кандидат медицинских наук Павел Волчков оценил опасность гриппа и коронавируса для россиян. По его мнению, грипп стал опаснее.

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Марина Совина
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