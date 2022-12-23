Вирусолог сравнил опасность гриппа и коронавируса

Вирусолог Волчков заявил, что грипп стал опаснее COVID-19

Руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ, вирусолог, кандидат медицинских наук Павел Волчков оценил опасность гриппа и коронавируса для россиян. Об этом он высказался в беседе с Ura.ru.

Волчков сравнил вред от гриппа и коронавируса и заявил, что первый стал опаснее. Он напомнил, что россияне массово переболели COVID-19, в результате чего сформировался популяционный иммунитет.

«В то время как иммунитет к вирусам гриппа ослаб, стал ниже определенного порога. Настолько ниже, что вероятность эпидемии была крайне вероятной, что и произошло», — объяснил эксперт.

Медик добавил, что во взаимодействии между вирусом и человеком-посредником действует иммунитет. Эпидемия переносится легче или вовсе не возникает, если популяция к ней готова и сформирован иммунитет.

«То, что мы видим по отношению к SARS-CoV-2. Уровень иммунитета к этому вирусу крайне высокий, значительно выше, чем к гриппу», — заключил Волчков.

Ранее инфекционист Андрей Поздняков предупредил об опасных методах лечения при гриппе. Он призвал не принимать антибиотики и не прибегать к ряду народных методов.