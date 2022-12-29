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23:45, 29 декабря 2022Россия

Директора российского центра творчества уволили из-за детских подарков

Директора центра творчества в Астрахани уволили из-за распределения детских подарков

Фото: Telegram-канал Игоря Бабушкина

Директора Астраханского областного центра развития творчества уволили после инцидента с распределением детских подарков на губернаторской елке. Об этом сообщил глава региона Игорь Бабушкин в своем Telegram.

Губернатор назвал ситуацию недопустимой, а ее причиной обозначил бестактность и халатность главы учреждения-организатора, которые «не укладываются в голове». «Отрицать ошибку организаторов, в результате чего часть детей получили подарки на самом мероприятии, а подарки других были отправлены в учреждения, я не буду», — добавил он. Бабушкин также понадеялся, что «каждый чиновник усвоит этот урок».

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Марина Совина
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