Руководство ЦУМа закупило элитный алкоголь вместо подарков детям сотрудников

Mash: руководство ЦУМа вместо подарков детям сотрудников закупило алкоголь для партнеров

Руководство Центрального универсального магазина (ЦУМ) в Москве вместо новогодних подарков детям сотрудников закупило элитный алкоголь для бизнес-партнеров. Соответствующую информацию приводит Telegram-канал Mash.

Отмечается, что на подарки детям было выделено около 400 тысяч рублей, однако эта сумма была потрачена на спиртные напитки. Среди них — 12-летний шотландский виски Glenfiddich, коньяк Hine, Hennessy XO, а также вина различных сортов.

Работники магазина признались, что такой поступок начальства вызвал у них удивление, поскольку ранее дети получали презенты на каждый Новый год.

В марте российская блогерша Инстасамка (Дарья Зотеева) рассказала, что приобрела в ЦУМ поддельную обувь люксового модного дома Prada. Инстасамка опубликовала коллаж, на котором показала оригинальные тапки из розового искусственного меха с логотипом бренда, а также реплику товара, которую ей продали в бутике.