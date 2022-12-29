В Госдуме выступили против выделения госденег на российскую операционную систему

В Госдуме выступили против государственного финансирования «Авроры»

Замглавы комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин высказался против государственного финансирования российской операционной системы «Аврора» (проект «Ростелекома»). Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Все успешные операционные системы, которые существуют сейчас, разрабатывались без участия государств. Они завоевали рынок именно потому, что коммерческие компании были кровно в этом заинтересованы. Взлетит ли альтернативный проект, если накачать его бюджетными деньгами — большой вопрос, я в этом сильно сомневаюсь», — отметил он, поясняя, почему против выделения госденег.

Цена вопроса — 480 миллиардов рублей, Минцифры одобрило проект, а Минфин сомневается. Горелкин добавил, что не совсем понятно, почему именно «Аврора» претендует на такую масштабную господдержку, если есть и другие российские разработки.

«Может быть, имеет смысл стимулировать всех участников рынка в равной степени? При этом большую часть финансирования компании должны обеспечить сами, чтобы лучший продукт определился в результате здоровой конкуренции», — написал он.