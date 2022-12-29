Россиянка побывала на Бали и раскрыла схему обмана туристов

Россиянка побывала на Бали и попалась на схему обмана работников обменника

Российская туристка побывала на Бали и раскрыла распространенную схему обмана приезжих в обменниках. Своей историей она поделилась с «Лентой.ру».

По словам россиянки, в популярных у туристов балийских деревнях, таких как Кута и Чангу, отдыхающие рискуют потерять свои деньги. Девушка рассказала, что и сама попалась на уловку местных, когда отправилась в пункт обмена валют, чтобы поменять 500 долларов (около 36 тысяч рублей) на рупии. «Работник обменника складывал деньги по кучке и давал мне их пересчитать, — пояснила она. — В итоге он должен был отдать мне 7,5 миллиона рупий».

Туристка сообщила, что каждую пересчитанную стопку денег клала на стол. Она также отметила, что рядом с ней стоял парень, который постоянно о чем-то ее расспрашивал. «Пока он со мной разговаривал, я отвлеклась и не заметила, как сотрудник обменника скинул часть денег под стол», — добавила россиянка.

Путешественница призналась, что обнаружила отсутствие 2,5 миллиона рупий только спустя два часа. Тогда она решила снова поехать в обменник и потребовать вернуть ей «нагло украденные» деньги. «Я не ругалась и не кричала, но пригрозила работникам полицией, — заявила россиянка. — Сначала мужчина, который считал деньги, начал отнекиваться. При этом я сразу заметила, что при виде меня его охватил бешеный испуг. Затем я припугнула его испорченной кармой».

Девушка подчеркнула, что в какой-то момент мужчина сдался и вернул ей деньги. «При этом вину свою он не признал, — сообщила туристка. — Он сделал вид, что теряет эту сумму. В итоге он отдал мне лишь 1,8 миллиона рупий».

По мнению россиянки, когда туристы приезжают на Бали, они ведут себя слишком расслабленно. Им кажется, что балийцы очень добрые и радушные, поэтому не причинят им зла. «Но на самом деле плохие люди есть везде, в том числе на Бали, — отметила она. — И некоторые из них часто пользуются отсутствием бдительности у приезжих и обманывают их».

Ранее в ноябре отдохнувшая на Бали россиянка рассказала об истинном отношении местных жителей к русским. По словам путешественницы, индонезийцы постоянно пытаются нажиться на россиянах.