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19:49, 29 декабря 2022Моя страна

В Туве впервые за 20 лет обнаружили следы снежных барсов

В заповеднике «Убсунурская котловина» в Туве заметили следы двух снежных барсов

Фото: Dave Sherrill / Unssplash

В тувинском заповеднике «Убсунурская котловина» впервые за долгое время были обнаружены следы двух снежных барсов. Об этом пишет ТАСС.

Директор заповедника Диинмей Балбан-оол рассказал, что следы редких животных заметили госинспекторы во время рейда. «Один из них точно самец. По второй особи пока непонятно», — уточнил он.

Ученые считают, что на возвращение редких хищников, которых в регионе не наблюдали последние 20 лет, могли повлиять две причины: отсутствие людей рядом после ухода кочевников из этих мест и значительный рост особей горного козла, основной еды для барса. «За несколько лет количество горных козлов в этой местности выросло с 50 до 1500 особей», — пояснил Балбан-оол.

В заповеднике на месте обнаружения следов снежного барса расставили несколько фотоловушек. Ученые надеются до начала весны заснять ирбиса и определить его точное местообитание.

Ранее в ноябре в Саяно-Шушенском заповеднике родились три котенка снежного барса, их с матерью показала фотоловушка. Отмечалось, что численность краснокнижных хищников в Саяно-Шушенском заповеднике увеличилась до девяти особей.

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Дарья Рыбак
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