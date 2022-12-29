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15:37, 29 декабря 2022Бывший СССР

Названа возможная реакция Белоруссии на падение украинской ракеты

Политолог Оленченко исключил жесткий ответ Минска на падение украинской ракеты

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС

Белоруссии должно «хватить мудрости» избежать эскалации конфликта и ограничиться предупреждением по факту падения на ее территорию ракеты со стороны Украины, считает старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко. Об этом он заявил в разговоре с «Лентой.ру»

«Если смотреть в целом на украинскую политику в отношении Белоруссии, думаю, что это неслучайно и провокационно. Ранее были случаи пересечение границы украинскими вертолетами, дронами. В этот раз целью было втягивание Белоруссии в конфликт, чтобы выставить Минск как еще одну "жертву"», — считает эксперт.

По мнению Оленченко, Белоруссия, скорее всего, на данном этапе воздержится от жесткого ответа и предпримет попытку избежать эскалации.

«Я думаю, что Белоруссии хватит мудрости найти дипломатические ответы и еще раз указать на недопустимость подобных действий, сделать [Киеву] предупреждение о том, что они несут ответственность за дестабилизацию обстановки в региона», — добавил политолог.

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Ранее стало известно о падении на территорию Белоруссии украинской ракеты. Сообщалось, что ракета была выпущена из комплекса С-300. По поручению главы государства Александра Лукашенко на месте происшествия компетентными ведомствами проводится проверка. Информации о пострадавших в результате инцидента на данный момент нет.

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Кирилл Садовский
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