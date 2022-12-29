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15:36, 29 декабря 2022Бывший СССР

В сети опубликовали кадры переданных Украине бронеавтомобилей из ОАЭ

«Военный осведомитель»: Украина получила новую партию бронеавтомобилей производства ОАЭ

Кадр: Minerva Special Purpose Vehicles / YouTube

В сети появились кадры новой партии переданных Украине бронированных боевых автомобилей Panthera T6 производства Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ). Фотографию с бронемашинами публикует Telegram-канал «Военный осведомитель».

Сообщается, что поставщик неизвестен, и, скорее всего, бронеавтомобили были закуплены частной компанией для бригад территориальной обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее в США сообщили, что в распоряжении 11-го американского бронекавалерийского полка армии, располагающегося в учебном центре Форт-Ирвин в штате Калифорния, имеются имитаторы российской военной техники, в частности, бронетранспортера БТР-87 и бронеавтомобиля «Тигр».

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Алина Хасанбекова
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