В сети опубликовали кадры переданных Украине бронеавтомобилей из ОАЭ

«Военный осведомитель»: Украина получила новую партию бронеавтомобилей производства ОАЭ

В сети появились кадры новой партии переданных Украине бронированных боевых автомобилей Panthera T6 производства Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ). Фотографию с бронемашинами публикует Telegram-канал «Военный осведомитель».

Сообщается, что поставщик неизвестен, и, скорее всего, бронеавтомобили были закуплены частной компанией для бригад территориальной обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее в США сообщили, что в распоряжении 11-го американского бронекавалерийского полка армии, располагающегося в учебном центре Форт-Ирвин в штате Калифорния, имеются имитаторы российской военной техники, в частности, бронетранспортера БТР-87 и бронеавтомобиля «Тигр».