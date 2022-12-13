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13:26, 13 декабря 2022Наука и техника

В США рассказали об имитаторах российских БТР-87 и «Тигров»

The Drive: в распоряжении армии США имеются имитаторы российских БТР-87 и «Тигров»

Фото: РИА Новости

В распоряжении 11-го бронекавалерийского полка армии США, располагающегося в учебном центре Форт-Ирвин в штате Калифорния, имеются имитаторы российской военной техники, в частности, бронетранспортера БТР-87 и бронеавтомобиля «Тигр». Об этом рассказывает американское издание The Drive.

В публикации отмечается, что ранее у подразделения армии США были замечены имитаторы российских танков Т-72 и бронетранспортеров БТР-90, созданные калифорнийской компанией WestEfx с использованием легких каркасов из тканевых покрытий и надувных элементов.

Теперь, согласно изданию, на фотографиях, опубликованных полком в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена), можно заметить имитаторы БТР-87 и «Тигр», которые принимают участие в учениях, проходивших с 30 ноября по 13 декабря в Форт-Ирвине.

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В декабре Бронетанковый ремонтный завод (БТРЗ) передал министерству обороны России модернизированные бронетранспортеры БТР-82АМ.

В сентябре начальник Главного автобронетанкового управления (ГАБТУ) Минобороны России генерал-майор Александр Шестаков писал, что для БМП-3, БМП-2, БТР-82А, БТР-80 созданы комплекты дополнительной защиты.

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Иван Потапов
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