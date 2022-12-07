Минобороны передали модернизированные БТР-82АМ

БТРЗ передал Минобороны России модернизированные бронетранспортеры БТР-82АМ

Бронетанковый ремонтный завод (БТРЗ, в составе концерна «Уралвагонзавод») передал Министерству обороны России модернизированные бронетранспортеры БТР-82АМ. Об этом в пресс-службе концерна сообщили ТАСС.

«АО "81 БТРЗ" провел плановый ремонт с модернизацией бронетранспортеров БТР-80. Боевые машины приведены к виду БТР-82АМ, прошли все виды испытаний и приняты представителями Министерства обороны России», — сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что узлы и агрегаты ходовой части, трансмиссии, электронного и специального оборудования машин восстановлены в соответствии с требованиями ремонтной документации. Боевое отделение, силовой агрегат и комплектующие стопроцентной сменности заменили на новые. Часть запасных частей изготовили силами завода. В пресс-службе добавили, что работы увеличили огневую мощь и подвижность БТР.

Машина получила автоматическую пушку 2А72 калибра 30 миллиметров и спаренный с ней пулемет ПКТМ, а также цифровой двухплоскостной стабилизатор вооружения. Модернизированный БТР оборудован двигателем мощностью 300 лошадиных сил и новыми средствами связи.

В сентябре начальник Главного автобронетанкового управления (ГАБТУ) Минобороны России генерал-майор Александр Шестаков писал, что для БМП-3, БМП-2, БТР-82А, БТР-80 созданы комплекты дополнительной защиты.