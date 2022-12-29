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13:09, 29 декабря 2022Бывший СССР

На Украине признали тупиковое положение военного конфликта

Глава ГУР Украины Буданов заявил, что военный конфликт с Россией зашел в тупик

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

Положение военного конфликта России на Украине зашло в тупик, признал глава Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Кирилл Буданов. Его слова приводит BBC.

«Мы не можем победить их по всем направлениям комплексно. И они тоже. Мы с нетерпением ждем новых поставок оружия и прибытия более совершенного оружия», — сказал он.

Ранее российские власти объяснили отказ от интенсивных боевых действий в ходе специальной военной операции на Украине. Президент Владимир Путин заявил, что интенсификация боевых действий ведет к дополнительным потерям.

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Алевтина Запольская
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