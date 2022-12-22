Путин объяснил отказ от интенсивных боевых действий в ходе СВО
Президент России Владимир Путин объяснил отказ от интенсивных боевых действий в ходе специальной военной операции (СВО) на территории Украины. Трансляция пресс-конференции главы государства велась в Telegram-канале Кремля.
Отвечая на вопрос журналистов об угрозе затяжного характера вооруженного конфликта, глава государства подчеркнул, что интенсификация боевых действий ведет к дополнительным потерям.
«Что касается того, что и как происходит. Я много раз говорил: интенсификация боевых действий ведет к неоправданным потерям. Курочка по зернышку клюет», — подчеркнул Путин.
Глава государства подчеркнул, что скорейшее завершение спецоперации на Украине является предпочтительным.
Спецоперация на Украине началась 24 февраля. Владимир Путин назвал ее основной задачей защиту жителей Донбасса, а также денацификацию и демилитаризацию Украины.