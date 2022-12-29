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10:53, 29 декабря 2022Из жизни

Бездомная кошка набросилась на женщину и нанесла ей серьезные травмы

Asia One: в Сингапуре женщина стала жертвой нападения бездомной кошки и попала в больницу

Фото: Marlon Soares / Unsplash

60-летняя жительница Сингапура по фамилии Чжоу стала жертвой нападения бродячей кошки, получила серьезные травмы и попала в больницу. Об этом сообщает Asia One.

Женщина вместе с родственниками гуляла в парке с собакой. Внезапно на питомца Чжоу набросилась бездомная кошка. «Собака несколько раз гавкнула на нее, и я взяла ее на руки. В итоге кошка напала на меня», — рассказывает женщина.

Чжоу пыталась отбиться от кошки костылем и даже бросила в нее упаковку креветок, купленную ранее, но безуспешно. Животное вцепилось в женщину, исцарапало и искусало ее. «Она была очень свирепой, ее шерсть стояла дыбом. Она отпустила меня только после того, как на помощь пришел незнакомец», — говорит Чжоу.

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На ногах женщины остались глубокие царапины, ее брюки также были порваны когтями кошки. Чжоу доставили в больницу. Врачи сделали ей укол противовоспалительного средства, а также дали обезболивающее. Чжоу отметила, что ее собака не провоцировала кошку, и она не понимает, почему все это произошло. «Я живу здесь уже 11 лет, и ничего подобного раньше не случалось. Я просто рада, что травмы не повлияют на мою повседневную жизнь», — утверждает она.

Ранее сообщалось, что в Лондоне таксист пришел на помощь 11-летней девочке, на которую напала собака. Мужчина заметил вцепившегося в ребенка пса, когда проезжал мимо.

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Алиса Удовик
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