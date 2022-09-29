Спасение девочки от вцепившегося в нее пса попало на видео

The Sun: в Лондоне таксист спас 11-летнюю девочку, на которую напала собака

В Лондоне таксист пришел на помощь 11-летней девочке, на которую напала собака. Спасение попало на видео опубликованное изданием The Sun.

Инцидент произошел в среду, 28 сентября. Мужчина заметил вцепившегося в ребенка пса, когда проезжал мимо. Он остановился на обочине, достал из машины металлическую палку и попытался отогнать собаку. Чтобы заставить ее разжать зубы и спасти ребенка, ему пришлось несколько раз ударить животное.

Пострадавшая попала в больницу с травмой руки. Согласно заявлению полиции, ее жизни ничто не угрожает, однако полное излечение некоторых последствий нападения может оказаться невозможным.

Владелец собаки покинул место происшествия до прибытия полиции. Он пока не арестован, ведется расследование.

Ранее сообщалось, что в Индии трехлетний мальчик выжил после того, как на него напал леопард. Родственникам ребенка удалось спасти его от гибели в пасти хищника.