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Спасение девочки от вцепившегося в нее пса попало на видео

The Sun: в Лондоне таксист спас 11-летнюю девочку, на которую напала собака

В Лондоне таксист пришел на помощь 11-летней девочке, на которую напала собака. Спасение попало на видео опубликованное изданием The Sun.

Инцидент произошел в среду, 28 сентября. Мужчина заметил вцепившегося в ребенка пса, когда проезжал мимо. Он остановился на обочине, достал из машины металлическую палку и попытался отогнать собаку. Чтобы заставить ее разжать зубы и спасти ребенка, ему пришлось несколько раз ударить животное.

Пострадавшая попала в больницу с травмой руки. Согласно заявлению полиции, ее жизни ничто не угрожает, однако полное излечение некоторых последствий нападения может оказаться невозможным.

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Владелец собаки покинул место происшествия до прибытия полиции. Он пока не арестован, ведется расследование.

Ранее сообщалось, что в Индии трехлетний мальчик выжил после того, как на него напал леопард. Родственникам ребенка удалось спасти его от гибели в пасти хищника.

Алиса Удовик
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