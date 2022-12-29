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19:02, 29 декабря 2022Мир

Шансы Италии стать гарантом мирного договора по Украине оценили

Политолог Топорнин усомнился в шансах Италии стать гарантом мирного договора по Украине

Фото: Guglielmo Mangiapane / Reuters

Шансы премьер-министра Италии Джорджи Мелони стать гарантом мирного договора по Украине крайне низки из-за слабого политического веса. Такое мнение в разговоре с «Лентой.ру» высказал доцент кафедры европейского права МГИМО, директор Центра европейской информации Николай Топорнин.

По мнению политолога, инициатива итальянского политика связана с большой заинтересованностью европейских стран как можно быстрее закончить конфликт Москвы и Киева.

«Не только Италия выступает в качестве инициатора мирных переговоров. Джорджа Мелони — новый премьер-министр, она совсем недавно возглавила Италию, но ничего нового она не предлагает. Сейчас есть условная инициатива Киева, чтобы попытаться организовать международный форум с целью выйти на финальное решение. Здесь участие западных стран необходимо, Россия и Украина не смогут самостоятельно сесть за стол переговоров, это очевидно», — оценил ситуацию политолог.

Кто бы ни выступал гарантом, этого будет недостаточно. Ни Украине, ни России гарантии Италии не добавят уверенности в своей безопасности, что это все будет должным образом урегулировано

Николай Топорниндоцент кафедры европейского права МГИМО

Это предложение нужно рассматривать как инициативу нового премьер-министра Италии и как общеевропейский подход, нацеленный на скорейшее завершение боевых действий, считает Николай Топорнин.

«Приведет ли это к успеху, я сильно сомневаюсь. Джорджа Мелони — новый малоизвестный политик, не имеющий должного авторитета, как у [президента Франции Эмманюэля] Макрона или [канцлера Германии Олафа] Шольца. Модераторского опыта у нее тоже нет. Но тот факт, что все больше государств высказывают пожелания вести практические действия, говорит, что в конечном счете это может привести к каким-то результатам», — заключил он.

Ранее премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что готова стать гарантом мирного договора по Украине. Она отметила, что не видит готовности к заключению мира со стороны России. По ее мнению, это осложняет урегулирование конфликта.

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Мария Сметанина
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