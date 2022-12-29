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16:05, 29 декабря 2022Мир

Премьер Италии предложила стать гарантом мирного договора по Украине

Премьер Италии Мелони заявила, что готова стать гарантом мирного договора по Украине
Джорджа Мелони

Джорджа Мелони. Фото: Roberto Monaldo / LaPresse / Globallookpress.com

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони готова стать гарантом мирного договора по Украине, однако заявила, что не видит готовности к заключению мира со стороны России. Об этом пишет Reuters.

Она считает это обстоятельство сложностью на пути к тому, чтобы гарантировать Киеву мирный процесс. «...поэтому я сказала [украинскому президенту Владимиру] Зеленскому, что Италия готова стать гарантом возможного мирного соглашения и готова помогать этому процессу», — отметила Мелони.

Она также заявила, что приедет в Киев с официальным визитом до конца февраля 2023 года.

Ранее она также предложила Зеленскому посетить Рим. По словам украинского политика, Мелони рассказала ему, что изучает запрос Киева касательно передачи ВСУ зенитных ракетных систем Patriot.

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Виктория Кондратьева
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