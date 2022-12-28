Премьер-министр Италии пригласила Зеленского в Рим

Премьер Италии Мелони пригласила Зеленского в Рим выразила полную поддержку Украине

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони в ходе телефонного разговора пригласила президента Украины Владимира Зеленского в Рим. Об этом сообщает ТАСС.

Политик также подтвердила свое намерение посетить Киев. Она выразила полную поддержку украинской стороне в политическом, экономическом, военном и гуманитарном планах, а также в восстановлении энергетической инфраструктуры и будущей реконструкции страны.

Ранее Зеленский сообщил, что Мелони рассказала ему о рассмотрении запроса Киева касательно передачи ВСУ зенитных ракетных систем Patriot. «Приветствовал выделение итальянским правительством дополнительных 10 миллионов евро помощи <...> Обсудили формулу мира», — сказал он.

