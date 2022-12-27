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19:41, 27 декабря 2022Бывший СССР

В Италии отчитались перед Зеленским о передаче ЗРК Patriot

Премьер Италии Мелони сообщила Зеленскому о рассмотрении вопроса передачи ВСУ ЗРК Patriot

Фото: Johanna Geron / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил в Telegram, что премьер-министр Италии Джорджа Мелони рассказала ему о рассмотрении запроса Киева касательно передачи ВСУ зенитных ракетных систем (ЗРК) Patriot.

«Приветствовал выделение итальянским правительством дополнительных 10 миллионов евро помощи. Джорджа Мелони сообщила, что вопрос предоставления средств ПВО для защиты украинского неба изучается. Обсудили формулу мира», — заявил Зеленский.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Россия сможет уничтожить комплексы ПВО Patriot на Украине в случае их поставки Соединенными Штатами. «Конечно, пощелкаем, 100 процентов!» — подчеркнул глава государства.

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Виктория Кондратьева
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