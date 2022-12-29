Премьер Италии рассказала о сроках визита на Украину

Премьер Италии Мелони заявила, что приедет на Украину до конца февраля 2023 года

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что приедет в Киев с официальным визитом до конца февраля 2023 года. Об этом сообщает агентство Reuters.

По мнению итальянского премьера, дальнейшая поддержка Украины со стороны Запада является лучшим способом как можно скорее покончить с украинским конфликтом.

Ранее Мелони заявила, что готова стать гарантом мирного договора по Украине, однако добавила, что не видит готовности к заключению мира со стороны России.