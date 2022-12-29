Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
16:06, 29 декабря 2022Мир

Премьер Италии рассказала о сроках визита на Украину

Премьер Италии Мелони заявила, что приедет на Украину до конца февраля 2023 года

Фото: Guglielmo Mangiapane / Reuters

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что приедет в Киев с официальным визитом до конца февраля 2023 года. Об этом сообщает агентство Reuters.

По мнению итальянского премьера, дальнейшая поддержка Украины со стороны Запада является лучшим способом как можно скорее покончить с украинским конфликтом.

Ранее Мелони заявила, что готова стать гарантом мирного договора по Украине, однако добавила, что не видит готовности к заключению мира со стороны России.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Виктория Кондратьева
Обсудить
Последние новости
Военком Брестской области прокомментировал падение украинской ракеты
Путин подписал указ о выплатах командированным в новые российские регионы
В Госдуме признали ущерб экономике из-за нападок на уехавших из страны россиян
На Украине вынесли приговор «личному информатору» Стрелкова
Названы три самых популярных страны для летающих бизнес-классом россиян
Непомнящего заставили переодеться на турнире из-за футболки с фразой Месси
18-летняя дочь Чарли Шина показала фигуру в купальнике на фоне снега
43-летний москвич упал пьяным на улице и умер спустя почти два месяца
Раскрыта многомиллионная стоимость гардероба Меган Маркл в 2022 году
Гоблин назвал YouTube «главным средством промывки мозгов»
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.