Раскрыты подробности о законе о платежах в криптовалютах

Депутат Аксаков допустил принятие закона о платежах в криптовалютах в начале 2023 года

Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что законопроект о трансграничных платежах в криптовалютах могут принять в начале 2023 года. Об этом он рассказал в беседе «Известиям».

Акасаков допустил принятие закона о платежах в криптовалютах в январе или феврале нового года. Он предложил, что в таком случае со II квартала 2023 года инициатива начнет работать. Депутат подчеркнул, что сейчас Госдума рассматривает документ, «по нему разгорелись дискуссии».

Парламентарий раскрыл подробности об инициативе и рассказал, что основная критика проекта связана с риском возникновения

канала неконтролируемого легального вывода капитала из страны.

«Поэтому участники обсуждения предлагают прописать некоторые дополнительные нормы, чтобы такую опасность снять, эти поправки вполне можно внести ко второму чтению», — добавил он.

28 октября Аксаков сообщил, что в Госдуму внесли новый законопроект о легализации майнинга. Согласно инициативе, россияне получат возможность использовать цифровые валюты как средство платежа только за пределами страны.