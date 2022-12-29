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01:43, 29 декабря 2022Экономика

Раскрыты подробности о законе о платежах в криптовалютах

Депутат Аксаков допустил принятие закона о платежах в криптовалютах в начале 2023 года
Анатолий Аксаков

Анатолий Аксаков. Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что законопроект о трансграничных платежах в криптовалютах могут принять в начале 2023 года. Об этом он рассказал в беседе «Известиям».

Акасаков допустил принятие закона о платежах в криптовалютах в январе или феврале нового года. Он предложил, что в таком случае со II квартала 2023 года инициатива начнет работать. Депутат подчеркнул, что сейчас Госдума рассматривает документ, «по нему разгорелись дискуссии».

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Парламентарий раскрыл подробности об инициативе и рассказал, что основная критика проекта связана с риском возникновения
канала неконтролируемого легального вывода капитала из страны.

«Поэтому участники обсуждения предлагают прописать некоторые дополнительные нормы, чтобы такую опасность снять, эти поправки вполне можно внести ко второму чтению», — добавил он.

28 октября Аксаков сообщил, что в Госдуму внесли новый законопроект о легализации майнинга. Согласно инициативе, россияне получат возможность использовать цифровые валюты как средство платежа только за пределами страны.

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Марина Совина
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