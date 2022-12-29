Известная актриса избавилась от дома в США

Актриса Александра Даддарио продала дом в Лос-Анджелесе за 7,7 млн долларов

Известная актриса, звезда фильма «Спасатели Малибу» Александра Даддарио избавилась от недвижимости в США. Артистка и ее муж, продюсер Эндрю Форм, продали дом в Лос-Анджелесе за 7,7 миллиона долларов, сообщает Dirt.

Даддарио и Форм приобрели дом летом 2021 года за 8,1 миллиона долларов у создателя сериала «Бесстыжие» Джона Уэллса. Речь идет о двухэтажной постройке 1920-х годов площадью в 464,5 квадратного метра. Внутри дома пять спален и шесть ванных комнат.

Интерьер отличается паркетными полами, арочными дверными проемами, элементами из мрамора, французскими дверьми и окнами в пол. В гостиной есть камин и выход на террасу, а из смежной со столовой кухни можно попасть к бассейну. В доме также имеется офис и винный погреб на 600 бутылок. Помимо основного здания, на территории располагается гостевой дом с двумя спальнями и двумя ванными, а также двухместный гараж.

В ноябре Александра Даддарио купила новое жилье в Калифорнии. Актриса стала владелицей дома в Малибу за 7,6 миллиона долларов. Недвижимость с тремя спальнями и четырьмя ванными комнатами находится в элитном квартале Брентвуд.