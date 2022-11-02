Звезда «Спасателей Малибу» купила новый дом

Американская актриса Александра Даддарио купила дом в Калифорнии за 7,6 миллиона долларов

Известная американская актриса, звезда фильма 2017 года «Спасатели Малибу» Александра Даддарио купила новый дом в Калифорнии. Она заплатила за объект более семи миллионов долларов, сообщает Dirt.

Жилье находится в элитном квартале Брентвуд. Дом, построенный в 1950-х годах, обошелся актрисе в 7,6 миллиона долларов (более 472 миллиона рублей). Объект выставили на продажу в начале 2022 года почти за 8,7 миллиона долларов, однако актриса приобрела недвижимость по сниженной цене.

В 1990-х годах провели реконструкцию с увеличением дома за счет двухэтажной пристройки. Внутри есть три спальни, четыре ванные комнаты и кухня с панорамным видом. На участке оборудован гараж на три машины и бассейн.

В марте свой дом в Брентвуде решила продать звезда фильма «Блондинка в законе» Риз Уизерспун. Она попросила за него 25 миллионов долларов. Здание построили в 1993 году, однако в 2020-м Уизерспун отреставрировала фасад.