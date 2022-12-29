Возросло число жертв после пожара в отеле популярной пляжной страны

В Камбодже в результате возгорания отеля погибли более 30 человек

Число жертв после пожара в отеле-казино в Камбодже возросло, превысив 30 человек. Об этом сообщает в четверг, 29 декабря, РИА Новости со ссылкой на телеканалы популярной пляжной страны.

Уточняется, что данные о погибших в результате возгорании пока неофициальные, ранее было известно лишь о десяти жертвах. По информации министерства здравоохранения Таиланда, в больницах пограничного города Араньяпратхет в настоящее время находятся более 30 пострадавших при пожаре. В их числе граждане Камбоджи и Таиланда, на границе с которым расположен охваченный огнем комплекс Grand Diamond City.

Постоянный секретарь министерства здравоохранения Таиланда Опхат Канкавинпхонг заявил, что больницы ожидают еще большего количества пострадавших.

О происшествии в Grand Diamond City на границе Камбоджи и Таиланда стало известно ранее 29 декабря. Отель-казино расположен в городе Пойпет в провинции Бантеаймеантьей на западе пляжной страны. Камбоджская полиция сообщает, что пожар в гостинице начался поздно вечером в среду, 28 декабря, около 23:30 по местному времени. Внутри отеля на момент возгорания находилось до 400 человек, в том числе иностранцы.