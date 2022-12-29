В результате пожара в отеле популярной пляжной страны погибли 10 человек

В Камбодже в результате пожара в гостинице погибли 10 человек, еще 30 пострадали

Как минимум 10 человек погибли в результате крупного пожара в отеле-казино в Камбодже. Подробности публикует South China Morning Post.

Происшествие произошло в комплексе Grand Diamond City, который находится в городе Пойпет в провинции Бантеаймеантьей на западе популярной пляжной страны. По информации камбоджийской полиции, пожар в гостинице вспыхнул поздно вечером в среду, 28 декабря, около 23:30 (по местному времени).

В результате пожара погибли 10 человек, еще 30 пострадали от ожогов и отравления дымом. Отмечается, что внутри охваченного пламенем отеля могут находиться до 400 человек, среди которых есть иностранцы.

Ранее в декабре в роскошном отеле Çırağan Palace Kempinski в Стамбуле произошел пожар. Погибших нет, одного пострадавшего доставили в больницу на скорой помощи.