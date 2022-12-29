Временный скачок цен на электроэнергию объяснили

Эксперт ЖКХ Крохин объяснил скачок цен на электричество в ряде регионов спекуляциями

Рост цен на электроэнергию с временным достижением исторического максимума в 1800 рублей за мегаватт в ряде российских регионов объясняется спекуляциями недобросовестных участников рынка, заявил в разговоре с «Лентой.ру» председатель Союза жилищных организаций Москвы Константин Крохин. Специалист также усомнился в возможности того, что на подобную ценовую динамику повлияли, как ранее предполагалось, ремонтные работы на АЭС.

«Я полагаю, что это был предновогодний хайп, попытка заработать на ситуации, связанной с плановым профилактическим ремонтом различных АЭС. Мне кажется, что дело в недобросовестных участниках рынка — а этот рынок у нас небольшой», — сказал специалист.

Произошедшее я оцениваю как попытку спекулировать на новости, которая себя быстро исчерпала. Напоминает то, что делал Илон Маск, когда через Twitter раскручивал криптовалюты, а потом все рухнуло

Константин Крохин председатель Союза жилищных организаций Москвы

Он добавил, что объяснение роста цен ситуаций с ремонтом на ряде АЭС не является достаточным, так как, по его словам, специально для таких случаев существуют резервные источники питания.

«Говорить о том, что ремонт АЭС повлиял на цены во всей стране неправильно, так не может быть, тем более, что все ремонты включили в энергобаланс страны из бюджета региона. Проще говоря, если в каком-то регионы планируется плановое отключение энергии, то предусматривается использование резервных источников. Большая часть электроэнергии продается на регулируемом рынке: через тарифы для населения, а коммерческий же рынок не такой большой и не такой влиятельный», — отметил Крохин.

Ранее сообщалось, что биржевые цены на электроэнергию в ряде частей России показали значительный рост, достигнув исторического максимума в 1800 рублей за мегаватт. Ценовые рекорды были зафиксированы в европейской части страны и на Урале. Эксперты объяснили такое резкое подорожание скачком из-за вывода нескольких блоков АЭС в неплановые и плановые ремонты.

Позднее ситуацию прокомментировали в Минэнерго России. В ведомстве заявили, что тарифы на электроэнергию для населения регулируются государством и не зависят от изменений цен на оптовом рынке.