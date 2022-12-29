Рекордные цены на электроэнергию в России прокомментировали

В Минэнерго прокомментировали рекордные цены на электроэнергию в России

В Минэнерго прокомментировали информацию о том, что цены на электроэнергию в России выросли до исторического максимума. Сообщение с разъяснениями появилось в Telegram министерства. В ведомстве подчеркнули, что никакой сенсации в этом нет.

«Ориентироваться на изменение цен в моменте некорректно, их динамика зависит от структуры выработки электроэнергии и уровней спроса\предложения», — говорится в сообщении. В Минэнерго уточнили, что тарифы на электроэнергию для населения регулируются государством и не зависят от изменений цен на оптовом рынке. «Цены формируются за сутки до реальной поставки электроэнергии, а основной критерий отбора — конкурентоспособность ценовых заявок. Пиковые значения были локальны и непродолжительны», — добавили в министерстве.

Ранее газета «Коммерсантъ» написала, что биржевые цены на электроэнергию в ряде частей России показали значительный рост, достигнув исторического максимума в 1800 рублей за мегаватт. Эксперты объяснили такое резкое подорожание скачком из-за вывода нескольких блоков АЭС в неплановые и плановые ремонты. Однако регуляторы утверждают, что скоро цены вернутся к прежним значениям.