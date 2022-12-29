Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
23:10, 29 декабря 2022Мир

Конгрессмен возмутился чрезмерной заботой США об Украине

Конгрессмен Нелс осудил США за чрезмерную заботу об Украине вместо собственной страны

Фото: Валентин Огиренко / Reuters

Член палаты представителей США от 22-го округа Техаса Трой Эдвин Нелс осудил власти за сосредоточенность на проблемах Украины вместо улучшения ситуации в собственной стране. Об этом он написал в своем Twitter-аккаунте.

«Я бы хотел, чтобы демократы (и некоторые республиканцы) заботились о безопасности границы (южной границы США. — прим. «Ленты.ру») так же сильно, как они заботятся об Украине», — отметил Нелс.

Ранее член палаты представителей США Томас Мэсси возмутился поддержкой Украины за счет налогов американских граждан. Он заявил, что помощь Киеву нельзя считать благотворительностью. «Благотворительность предоставляется бесплатно», — подчеркнул Мэсси.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кузьмина
Обсудить
Последние новости
Умер Пеле
Россияне перечислили главные предновогодние задачи
Врачи назвали причину смерти Пеле
Конституции ДНР и ЛНР решили принять синхронно
Конгрессмен возмутился чрезмерной заботой США об Украине
Роналду отреагировал на смерть Пеле
В Москве задержали участников новогоднего корпоратива
Экс-премьер Украины заявил о знающих о воровстве помощи Киеву США
Одесса осталась без света
Молдавия заявила о прекращении отношений с руководством России
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.