Конгрессмен возмутился чрезмерной заботой США об Украине

Конгрессмен Нелс осудил США за чрезмерную заботу об Украине вместо собственной страны

Член палаты представителей США от 22-го округа Техаса Трой Эдвин Нелс осудил власти за сосредоточенность на проблемах Украины вместо улучшения ситуации в собственной стране. Об этом он написал в своем Twitter-аккаунте.

«Я бы хотел, чтобы демократы (и некоторые республиканцы) заботились о безопасности границы (южной границы США. — прим. «Ленты.ру») так же сильно, как они заботятся об Украине», — отметил Нелс.

Ранее член палаты представителей США Томас Мэсси возмутился поддержкой Украины за счет налогов американских граждан. Он заявил, что помощь Киеву нельзя считать благотворительностью. «Благотворительность предоставляется бесплатно», — подчеркнул Мэсси.