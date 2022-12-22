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08:56, 22 декабря 2022Мир

В США раскритиковали помощь Украине из налогов американских граждан

Член Палаты представителей Мэсси раскритиковал помощь Украине из налогов граждан США

Фото: Shutterstock

Член Палаты представителей США Томас Мэсси раскритиковал помощь Украине из налогов американских граждан. Его слова приводит New York Post.

«Это не благотворительность. Благотворительность предоставляется бесплатно. Американских налогоплательщиков призвали производить социальные выплаты этому иностранному правительству», — отметил он.

Кроме того, республиканец отказался присутствовать на выступлении «лоббиста», президента Украины Владимира Зеленского в Конгрессе.

Ранее украинский лидер заявил, что Киев и Вашингтон достигли уровня настоящего союза. Он также уточнил, что такого положения удалось достичь за последние 300 дней сотрудничества.

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Виктория Кондратьева
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