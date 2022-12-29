В сети раскритиковали план Европарламента по разрешению энергокризиса

Пользователи Twitter раскритиковали план ЕП по энергокризису, назвав его провальным

Пользователи Twitter раскритиковали план Европарламента (ЕП) по разрешению энергетического кризиса и назвали его провальным. В сети посчитали, что сложности вызваны неудачными мерами и конфликтом на Украине.

Европарламент опубликовал видео, в котором раскрывается суть предложений. Среди них — налог на прибыль энергетических компаний, дополнительные меры по снижению давления на бизнес, а также необходимость избавиться от зависимости от российских энергоносителей.

«Энергетическая политика ЕС — большой провал», — заявил пользователь @MrNeilerua. С ним согласился @hchenn_: «Дайте угадаю: больше "плановой экономики" бюрократов ЕС?! Неужели никто из них не понимает, в каком направлении это движется?»

«Это вызвано вашими глупыми неудачными мерами», — добавил @freegolds, а комментатор @Mahir42582673 предложил решение вопроса: «вернуть деньги, украденные всеми главами государств и бюрократами, и отдать их народу».

«Если бы европейские энергетические компании серьезно пострадали от конфликта на Украине, они не получили бы огромных прибылей. Война используется как повод для слепого грабежа трудящихся и бедняков», — подчеркнул @SeanMcC1967.

Ранее газета Financial Times (FT), ссылаясь на мнения 37 опрошенных экономистов, сообщила, что экономика Евросоюза испытает спад в 2023 году. По мнению экспертов, высокий уровень инфляции и дефицит энергоресурсов в Европе приведет к сокращению производства.

