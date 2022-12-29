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01:53, 29 декабря 2022Экономика

В России раскрыли сроки появления собственной криптобиржи

Депутат Аксаков заявил, что в российская криптобиржа может появиться в 2023 году
Анатолий Аксаков

Анатолий Аксаков. Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Законопроект о трансграничных платежах в криптовалютах может начать работать со второго квартала 2023 года, рассказал «Известиям» председатель комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков.

По словам депутата, инициатива позволит компаниям расплачиваться с помощью цифровых валют, например, за параллельный импорт.

По его мнению, оборот цифровых валют должен проходить через отечественную инфраструктуру, поэтому российская криптобиржа также может появиться уже апреле-июне 2023-го. При этом доступ к ней может появиться не только у компаний, но и у физлиц.

При этом председатель комитета Госдумы подчеркнул, что, как только сделки с криптой будут легализованы, их проведение попытаются ограничить санкциями. При этом цифровой рынок устроен так, что серьезно влиять на такие трансакции невозможно.

Ранее Аксаков заявил, что законопроект о трансграничных платежах в криптовалютах могут принять в начале 2023 года. По его словам, сейчас основная критика проекта связана с риском возникновения
канала неконтролируемого легального вывода капитала из страны.

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Марина Совина
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