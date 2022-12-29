Названа причина нежелания «русских хакеров» проводить атаки внутри страны

Эксперт «Кода безопасности» назвал страх причиной редких атак «русских хакеров» в России

Страх быть пойманным является причиной редких атак «русских хакеров» на компании в России. Такую версию того, почему они не желают проводить атаки внутри страны, в беседе с «Лентой.ру» назвал эксперт по информационной безопасности компании «Код безопасности» Павел Коростелев.

«Нельзя говорить о том, что "русские хакеры" стали чаще проводить атаки внутри страны. Хакеры редко работают в той стране, где живут, потому что они не любят привлекать внимание местных правоохранительных органов», — сказал Коростелев.

Он также отметил, что само словосочетание «русские хакеры» — это лишь общее определение, которым наградили киберпреступников, якобы связанных с Россией, иностранные медиа. По его словам, хакерские группировки сложно дифференцировать по признаку принадлежности к тем или иным странам. Исключением являются группировки, спонсируемые государствами и атакующие конкретные указанные цели. При этом значительная часть киберпреступников все же находит мотивацию не в патриотизме, а в заработке.

«Бывают хакеры, мотивированные жаждой наживы. Такие преступники тоже редко работают в своем локальном государстве. Просто потому, что это повышает риски быть пойманными», — полагает Коростелев.

Эксперт добавил также, что нельзя говорить о том, что в последнее время группировки «русских хакеров», которые преследуют финансовые цели, ушли с рынка или их стало меньше. По словам Коростелева, именно в этом заключается специфика рынка: они могли свернуть свой бизнес, затаиться или влиться в другие хакерские группировки.

Тем временем в МИД сообщили о росте числа кибератак на Россию. По данным замглавы ведомства Олега Сыромолотов, на фоне спецоперации на Украине число хакерских нападений на страну выросло на 80 процентов.