В МИД сообщили о росте числа кибератак на Россию

Замглавы МИД Сыромолотов: в 2022 году число кибератак на Россию выросло на 80 процентов

В 2022 году на фоне спецоперации на Украине число кибератак на Россию выросло на 80 процентов. Об этом сообщил заместитель главы МИД России Олег Сыромолотов, его слова приводит РИА Новости.

«На фоне проведения специальной военной операции наша страна столкнулась с беспрецедентной внешней агрессией в информационном пространстве. В 2022 году количество кибератак на Россию увеличилось на 80 процентов», — рассказал он.

Как уточнил Сыромолотов, основной удар принял на себя государственный сектор. От действий хакеров пострадали в том числе социально значимые учреждения и объекты критической информационной инфраструктуры.

Ранее стало известно о том, что хакеры взломали информационный портал культуры Тюменской области и разместили на нем пост о воссоединении России и Белоруссии и учреждении в честь этого праздника. Представители губернатора региона опровергли данные из поста и заявили, что они не соответствуют действительности.

Перед этим сообщалось о том, что злоумышленники взломали российские радиостанции «Наше Радио», «Рок ФМ» и «Радио Джаз», входящие в «Мультимедиа Холдинг». Хакерам удалось парализовать ряд серверов радиохолдинга. В результате станциям пришлось на некоторое время перейти на резервное вещание.