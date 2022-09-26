Хакеры взломали российские радиостанции «Наше Радио», «Рок ФМ» и «Радио Джаз»

Хакеры взломали три российские радиостанции «Наше Радио», «Рок ФМ» и «Радио Джаз», входящие в «Мультимедиа Холдинг». Об этом сообщает «Радиоточка НСН» в Telegram.

«В результате массированной хакерской атаки на серверы "Мультимедиа Холдинга", злоумышленникам удалось в ночь на 26 сентября пробить защиту и парализовать ряд серверов популярного радиохолдинга», — говорится в сообщении.

Отмечается, что радиостанции «Наше Радио», «Рок ФМ» и «Радио Джаз», подвергшиеся взлому, перешли на резервное вещание. В настоящий момент в эфире транслируется только музыка, все прямые эфиры и программные интеграции были остановлены.

Хакеры внедрили зловредную программу-шифровальщик, которая парализовала доступ к базам данных, файловой системе всех служб холдинга и корпоративной почте «Мультимедиа Холдинга». В настоящий момент злоумышленники требуют выкуп за разблокировку атакованных серверов радиостанций. Уточняется, что технический департамент холдинга ведет работу по устранению последствий взлома.

В начале лета хакеры взломали интернет-эфир радиостанции «Коммерсантъ FM». В эфире прозвучал гимн Украины, а также пацифистские песни. При этом взлом был заметен только в мобильной версии сайта.