Пассажиры самолета затеяли драку на борту и стали героями вирусного ролика

Два пассажира подрались на борту самолета, направлявшегося из Бангкока в Калькутту

Пассажиры самолета, направлявшегося из Бангкока в Калькутту, затеяли драку на борту и попали на видео. Ролик быстро распространился в сети и стал вирусным, на что обратило внимание издание Times Now.

На кадрах можно заметить, как два героя видео спорят друг с другом, а стоящая рядом стюардесса пытается успокоить дебоширов. Поначалу мужчины лишь толкали друг друга, затем один из них стал бить второго, пока тот пытался прикрыться руками. Словесная перепалка превратилась в драку, в которую ввязались и другие пассажиры.

Спустя несколько секунд бортпроводники смогли успокоить дебоширов и рассадить всех по местам. Причина конфликта не уточняется, однако известно, что затеявшие драку мужчины оказались родом из Индии. В комментариях под роликом в соцсетях пользователи назвали поведение соотечественников позорным. «Этих людей надо внести в черные списки авиакомпаний», — написал один из комментаторов.

Ранее в сентябре британский турист выпил перед полетом три бутылки сидра и напал на бортпроводника, оскорбившись из-за замечания. Снимать пассажира с рейса пришлось сотрудникам полиции, при этом мужчине удалось вырваться из-под стражи и устроить драку на взлетно-посадочной полосе.