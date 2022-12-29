ФСБ задержала готовивших поджог электростанции в Екатеринбурге россиян

В Екатеринбурге ФСБ задержала двух россиян, собиравшихся сжечь электростанцию «Панельная»

В Екатеринбурге ФСБ задержала двух россиян, готовивших поджог электростанции, сообщает Baza в Telegram.

По данным издания, подозреваемым 21 и 22 года. 17 декабря они собирались уничтожить станцию «Панельная», но попали в руки оперативников. Для совершения диверсии, молодые люди приобрели бензин, заготовили бутылки и ткани. Тайник оборудовали в одной из квартир на Гражданской улице. Свои действия они координировали с неустановленными людьми на территории Украины.

Возбуждено уголовное дело о подготовке к террористическому акту. По ходатайству следствия обвиняемые арестованы и отправлены в СИЗО.

27 декабря в Подольске правоохранители задержали двух пенсионерок за попытку поджога военкомата.

