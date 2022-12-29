Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
10:50, 29 декабря 2022Силовые структуры

ФСБ задержала готовивших поджог электростанции в Екатеринбурге россиян

В Екатеринбурге ФСБ задержала двух россиян, собиравшихся сжечь электростанцию «Панельная»

Фото: ЦОС ФСБ РФ / РИА Новости

В Екатеринбурге ФСБ задержала двух россиян, готовивших поджог электростанции, сообщает Baza в Telegram.

По данным издания, подозреваемым 21 и 22 года. 17 декабря они собирались уничтожить станцию «Панельная», но попали в руки оперативников. Для совершения диверсии, молодые люди приобрели бензин, заготовили бутылки и ткани. Тайник оборудовали в одной из квартир на Гражданской улице. Свои действия они координировали с неустановленными людьми на территории Украины.

Возбуждено уголовное дело о подготовке к террористическому акту. По ходатайству следствия обвиняемые арестованы и отправлены в СИЗО.

27 декабря в Подольске правоохранители задержали двух пенсионерок за попытку поджога военкомата.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Владимир Седов
Обсудить
Последние новости
В Совфеде раскритиковали идею конфискации имущества уехавших россиян
Аналитик описал работу над запуском газового хаба в Турции
Киргизия и Узбекистан установили общую границу
Кортни Лав назвала Кобейна и Дель Рей настоящими музыкальными гениями
В мире стали пить больше пива
Россиянин случайно чуть не убил женщину с ребенком выхлопными газами
Перуанские шаманы предсказали дату окончания конфликта на Украине
В России ответили на обвинения в разжигании конфликта Сербии и Косово
Раскрыта причина смертельной жары 2021 года
Повар с редким заболеванием продолжил карьеру вопреки прогнозам врачей
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.