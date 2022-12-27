Силовые структуры
Пытавшихся поджечь военкомат пенсионерок задержали в Подольске
В Подольске правоохранители задержали двух пенсионерок за попытку поджога военкомата
В Подольске Московской области задержали двух женщин 70 и 76 лет, которые пытались поджечь военный комиссариат. Об этом во вторник, 27 декабря, сообщает Telegram-канал Baza.
Пенсионерок задержали около военкомата на проспекте Ленина, где был совершен поджог. Пламя удалось быстро потушить, у здания обгорело только окно. Мотивы преступления неизвестны.
Ранее сообщалось, что пытавшегося поджечь военкомат в Санкт-Петербурге россиянина арестовали за подготовку теракта.