Пытавшихся поджечь военкомат пенсионерок задержали в Подольске

В Подольске правоохранители задержали двух пенсионерок за попытку поджога военкомата

В Подольске Московской области задержали двух женщин 70 и 76 лет, которые пытались поджечь военный комиссариат. Об этом во вторник, 27 декабря, сообщает Telegram-канал Baza.

Пенсионерок задержали около военкомата на проспекте Ленина, где был совершен поджог. Пламя удалось быстро потушить, у здания обгорело только окно. Мотивы преступления неизвестны.

Ранее сообщалось, что пытавшегося поджечь военкомат в Санкт-Петербурге россиянина арестовали за подготовку теракта.